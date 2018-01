Fabiano, enfim, vai jogar como gosta Elano é um dos jogadores preferidos do técnico Leão, que faz o papel de curinga e cumpre as determinações táticas com muita seriedade. E é justamente esse atleta que desfalcará o Santos na partida desta quarta-feira contra o Boca Juniors, no jogo de ida da decisão da Copa Libertadores da América. "É uma ausência muito importante do ponto de vista tático, mas não podemos mais ficar chorando", rebate o técnico Leão. "Fabiano vem executando bem uma função, muito parecida com a do Elano e isso nos dá tranqüilidade", disse. Superados alguns momentos de desconfiança que passou no Santos, Fabiano foi conquistando seu espaço, principalmente quando entrava em campo para livrar o time de um mau resultado. Depois, surgiu a oportunidade de substituir Ricardo Oliveira enquanto o centroavante se recuperava de contusão no joelho, mas jogou adaptado e não conseguiu se firmar bem. Nesta quarta-feira, finalmente, ele terá a oportunidade de começar o jogo como titular e, mais importante, em sua verdadeira posição. "Mesmo jogando no ataque numa emergência, no lugar de Ricardo Oliveira, estava satisfeito, mas é muito bom, retornar num lugar que você se sente bem, na sua posição de origem". Ele admite que teve uma boa atuação no jogo contra o Independiente, na semana passada, em Medellín, mas acha que o time precisa de um ritmo novo e uma nova maneira de jogar para conseguir um bom resultado em La Bombonera, que ele considera "primordial na pretensão do Santos em ser campeão". Para Fabiano, o Santos vem mantendo uma grande regularidade nas duas competições que disputa e esse é um ponto favorável para o jogo em Buenos Aires. Ele lembra, por exemplo, que nunca jogou em sua posição de origem. "Agora estou tendo essa oportunidade de entrar jogando na posição que sempre joguei, mas nem sei explicar como tenho entrado muito bem fazendo outras funções". Mas termina a entrevista com um advertência: "Não podemos ficar só nessa fase de deslumbramento, mas de conquistas e de títulos".