Fabiano está bem perto do Palmeiras Esta semana será movimentada no Palmeiras. O clube apresentará pelo menos dois reforços nos próximos dias, um lateral-esquerdo e um zagueiro. E serão atletas de mais prestígio do que os últimos que chegaram. A prioridade é definir, até terça-feira, a contratação do lateral Fabiano, do Atlético-PR, que era pretendido pelo São Paulo. Os paranaenses e o empresário do atleta, Juan Figer, recusaram a proposta do clube do Morumbi. O Palmeiras entrou com força na briga e está muito próximo de levá-lo ao Palestra Itália. "É um grande jogador, que não precisa provar mais nada", observou o técnico Jair Picerni. O presidente do Atlético-PR, Mário Celso Petraglia, afirmou que a oferta do São Paulo foi "totalmente inaceitável" e, por isso, as negociações pararam. Fabiano, no entanto, não faz questão de esconder que sua preferência é pelo Morumbi. "Sempre disse que tenho um sonho de jogar no São Paulo." Mas garantiu que estará satisfeito se acabar no Palmeiras. "Só não jogo mais no Atlético-PR." O atleta, que iniciou a carreira no Nacional-SP, destacou-se no Campeonato Brasileiro de 2002. Com sua chegada, Everaldo, recém-contratado do futebol alemão, deverá ser reserva e Adalto, liberado para procurar interessados. Para a zaga, o Palmeiras negocia com Luís Alberto, que disputou o Brasileiro pelo Internacional-RS. O atleta já jogou na Europa e se destacou no Flamengo. O jogo aéreo é seu ponto forte. Por enquanto, para a zaga, Picerni só tem Leonardo e Índio, pois Thiago Matias foi emprestado para o Ituano e Alexandre, afastado do grupo. Alexandre fora avisado de que não seria aproveitado desde novembro, logo após a derrota do Palmeiras para o Vitória por 4 a 3, que resultou no rebaixamento para a Série B do Brasileiro. O Palmeiras tenta emprestá-lo. O presidente Mustafá Contursi deixou escapar, hoje, que irá atrás do volante Jobson, do Paysandu, caso Claudecir seja mesmo negociado com o Kashima Antlers do Japão. A novela deve ter um fim até quarta-feira. Passeio pela cidade - Picerni comandou, na manhã de hoje, um treino coletivo, no Estádio Municipal de Pouso Alegre. Preferiu escalar os recém-contratados Everaldo e Leandro entre os reservas. À tarde, os jogadores foram liberados para sair da concentração. Alguns, como o volante Magrão e o lateral-direito Pedro, passearam pelo centro de Pouso Alegre. Outros, como o goleiro Marcos e o volante Claudecir, preferiram ficar descansando no hotel.