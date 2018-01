Fabiano fratura duas costelas O volante Fabiano, do São Paulo, sofreu durante o treino de hoje à tarde, uma forte pancada no peito em um lance com o zagueiro Reginaldo. O volante teve vômitos e, quase desacordado, foi encaminhado para exames. O jogador, que é genro de Luxemburgo, foi encaminhado ao Hospital Albert Einstein, onde foi constatada fratura de duas costelas. Segundo o médico do São Paulo, doutor José Sanches de Aquino, o caso do jogador não é grave.