Fabiano não quer mais críticas no Fla O zagueiro Fabiano desabafou nesta quinta-feira. Identificado com o Flamengo, onde foi revelado, ele não esconde sua tristeza pelas críticas da torcida e pelo destaque da imprensa por causa de seus erros. Fica chateado também com a possibilidade de ser barrado por Júnior Baiano, que retorna depois de cumprir suspensão, no jogo deste domingo contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua visão, a equipe rubro-negra tem a segunda defesa menos vazada do Nacional por mérito de todos. ?Acho que venho ajudando bastante o time. Às vezes, meus erros são ressaltados pela imprensa, mas não mostram as coisas boas que faço. Os números estão aí para comprovar?, declarou o jogador, lembrando que o Flamengo sofreu três gols em quatro jogos.