Fabiano negocia e Kaká treina no SP Apesar de a negociação entre o São Paulo e o lateral Fabiano, do Atlético-PR, estar bem adiantada, dificilmente haverá um acerto antes das festas de fim de ano. O procurador do jogador, Juan Finger, e o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, seguem conversando. No Centro de Treinamento, apenas o meia Kaká está trabalhando. Depois que foi convocado para participar do amistoso entre a seleção do "resto do mundo" e o Real Madrid, na quarta-feira, o jogador interrompeu temporiariamente as férias. Enquanto Kaká trabalha, três jogadores finalmente poderão aproveitar os dias de descanso. Rogério Ceni, Gabriel e Reinaldo, que ainda se recuperavam de lesões, foram liberados pelo médico José Sanchez. "Reinaldo e Gabriel estão praticamente recuperados das lesões do tornozelo. O Rogério Ceni deve fazer um trabalho de reabilitação um pouco mais regular por causa da cirurgia no joelho", explica, sobre o goleiro.