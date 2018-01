Fabiano pede equilíbrio ao São Paulo O lateral-esquerdo Fabiano pede mais equilíbrio ao time do São Paulo. "Nós estamos jogando muito pela esquerda, comigo e o Gustavo Nery e às vezes o Ricardinho. É preciso atacar também pela direita. O Leonardo é um grande jogador e tem atacado bastante. Quando a gente conseguir isso, o time vai melhorar muito", disse o jogador. Nesta quarta-feira, contra o Fluminense, ele prevê uma partida muito mais movimentada pelo seu lado. "O Fluminense tem o Jancarlos, que é um lateral muito bom, e o Carlos Alberto, que cai também por ali. O São Paulo é forte comigo e o Gustavo. Acho que vai ser um duelo muito forte, que pode até decidir o jogo", afirmou Fabiano. Com o jogo predominando pela esquerda, Fabiano envolve-se em muitas jogadas, o que justifica, segundo ele, as três expulsões que teve no Campeonato Brasileiro. "Você vai uma, duas, três vezes, se desgasta e acaba fazendo faltas mais duras. E os árbitros, como esse (Wágner) Tardelli que apitou em Florianópolis (empate com Figueirense), estão exagerando nos cartões", explicou o lateral.