Fabiano pode trocar Santos pelo Albacete O meia improvisado como atacante no Santos, Fabiano, pode trocar o time brasileiro pelo Albacete, da Espanha, revelou nesta segunda-feira um dirigente do clube espanhol. ?As negociações estão em andamento. Neste momento temos agentes no Brasil e esperamos uma resposta para terça ou quarta-feira?, disse um porta-voz do Albacete.