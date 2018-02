Fabiano prefere título a artilharia Dos jogadores do São Paulo que estão em alta o que mais se destaca, sem dúvida, é Luís Fabiano. O atacante está seguramente na melhor fase da carreira e, a atualmente, é o artilheiro do Campeonato Paulista ao lado de Ricardo Oliveira (Santos) e Rico (Portuguesa Santista) com sete gols. Se continuar com o bom desempenho das últimas partidas e marcar, poderá ser líder isolado entre os goleadores do Estadual. Mas o atacante garante que a artilharia não é sua principal meta no jogo de amanhã. Mais de uma vez, durante os treinos, o Luís Fabiano foi bastante claro quanto aos seus objetivos. "Se me perguntar se eu prefiro ser campeão ou artilheiro do campeonato, sem dúvida trocaria meus gols pelo título. Mas se der para ser campeão e artilheiro, melhor." O jogador não esconde que, se for possível, gostaria de aproveitar o bom momento que está vivendo e conseguir realizar outro sonho até o fim do ano: a convocação para a seleção brasileira. Desde sua chegada ao São Paulo, Luís Fabiano nunca escondeu seu desejo pessoal de vestir a camisa verde e amarela. Para isso, está procurando controlar seu temperamento, que ao longo da carreira tem sido seu calcanhar de Aquiles.