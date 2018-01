Fabiano, reserva por acaso Fabiano ainda não conseguiu a posição de titular do time do Santos, mas tem ajudado bastante, mesmo jogando improvisado como atacante. E essa situação irá permanecer, mesmo com sua destacada atuação frente o Independiente: só será escalado na próxima partida se Elano não se recuperar da contusão do joelho. E o jogador responde a isso com humildade: "o importante é que estou num grupo forte como o Santos e tenho ajudado a equipe". Leão já preparou seus jogadores para esse tipo de situação vivido principalmente por Fabiano e por Nenê, ao comentar que tem quinze jogadores em condições de serem titulares de seu time. "Todos que entram têm de colaborar e hoje foi o dia da colaboração", disse o treinador logo depois do jogo em Medellin. Se Ricardo Oliveira não tivesse se recuperado da contusão do joelho, Fabiano teria jogado improvisado no ataque. Mas o centroavante titular voltou e ele foi novamente para o banco. Com a contusão de Elano, o técnico chamou-o para fazer nova função: Leão pediu a ele para atuar pela direita, junto com o lateral Reginaldo Araújo e para fazer exatamente o mesmo que Elano. "Era um momento difícil, pois o adversário estava apertando e nós precisávamos ter maior posse de bola", disse ele. Houve uma conversa entre os jogadores e tudo acabou se resolvendo. "Vencemos e eu fui abençoado não só pelo gol, mas por ter ajudado a equipe a conquistar a vaga para a final da Libertadores".