Fabiano Souza: novo reforço do Santos O Santos conseguiu nesta sexta-feira o empréstimo do ponta-direita Fabiano Souza junto ao Internacional de Porto Alegre. O jogador será apresentado segunda-feira e ficará na Vila Belmiro até o final do ano. Os santistas nada pagarão pela cessão do atleta e só irão arcar com os salários do atleta nesse período, informou o técnico Leão, que aprovou o novo reforço. "Ele já jogou comigo no final do ano retrasado, teve uma boa performance, foi para o São Paulo e vamos aproveitá-lo no segundo semestre." Leão desconhece uma conversação para resolver o impasse da transferência de Fumagalli para o Corinthians. O Santos receberia Fernando Baiano para liberar o seu jogador. "Não temos decisão nenhuma em relação ao Fernando Baiano, mesmo porque é o artilheiro máximo do Internacional e o clube não irá abrir mão dele, que tem contrato até de dezembro." Mas bem que gostaria de contar com o atleta. "Se isso for verdade, não precisa me consultar; está tudo certo." O treinador garantiu que não haverá a troca de Léo por Juninho, do Palmeiras. "Isso não existe e esse negócio simplesmente não sai." Esclareceu que os palmeirenses fizeram essa proposta, mas ela foi rejeitada pela diretoria do Santos. Outro nome que surgiu foi do de Euller, do Vasco. A resposta de Leão. "Não sei absolutamente nada disso e, se tiver algum fundamento, também não precisa me consultar; pode trazer."