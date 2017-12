Fabiano também quer ficar no Santos O meia Fabiano disse nesta quinta-feira que havia lido nos jornais a notícia do interesse do Atlético-MG pelo seu futebol, mas informou que não houve qualquer contato por parte do clube mineiro, rival do Cruzeiro, a equipe dirigida por seu sogro, Vanderlei Luxemburgo. Seu contrato com o Santos vence no dia 31 de dezembro. Ele aproveitou a folga de três dias para descansar em Marília e, ao retornar aos treinamentos na manhã deste quinta-feira revelou que só pensa no Santos. "De uma certa maneira, temos esperança de conquistar o Brasileiro e nossa atenção tem de estar voltada apenas para essa competição". Ele não sabe ainda como será sua próxima temporada, mas disse que preferia continuar na Vila Belmiro. Perguntado se gostaria de morar em Belo Horizonte ou em Santos, foi claro: "prefiro ficar em Santos". Fabiano tem dado certo na nova função que o técnico Leão determinou, de atacante, e pode permanecer no clube. Só que os dirigentes estão procurando centroavantes de ofício para suprir a deficiência deixada com a saída de Alberto, no ano passado, e de Ricardo Oliveira, durante o Brasileiro. Os atacantes Dimba e Araújo são nomes que interessam.