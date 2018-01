Fabiano troca São Paulo pelo Santos O Santos continua desfrutando das vantagens de ter sido campeão brasileiro da temporada passada. Ao ser apresentado hoje cedo, no Centro de Treinamentos Rei Pelé, o meia Fabiano, que também joga de volante e ala, contou que o seu contrato com o São Paulo só acabava amanhã e que apesar de ter recebido proposta para renovar, abriu mão do que tinha para receber para se tornar independente e poder jogar no Santos. "Uma das razões da minha escolha foi que o Santos vai disputar a Libertadores. Sempre sonhei em participar dessa competição, mas infelizmente o São Paulo lutou muito durante o tempo em que eu estivesse lá mas não conseguiu entrar. No Sul, então, o Grêmio só pensa na Libertadores." Como estreou como profissional aos 16 anos, no Marília, Fabiano Pereira da Costa - 23 anos, 1m80 de altura, 80 quilos - é o tipo de jogador considerado veterano prematuramente, principalmente quando fica cercado por inúmeros garotos como a maioria dos titulares do Santos. "Vou procurar me enquadrar nesse perfil jovem do time santista e acredito que não terei dificuldades porque além de estar na faixa etária da equipe, já conheço alguns jogadores, como Fábio Costa e André Luís, com os quais convivi na Seleção Olímpica passada, e Renato e mais alguns, de contatos fora de campo". Se tivesse assinado contrato há uma semana, como pretendia o técnico Leão, provavelmente Fabiano tiria estre hoje (30) à noite, contra o Paulista, na Vila Belmiro, improvisado na lateral-direita, em razão da contusão de Michel e da saída de Maurinho para o Cruzeiro-MG, mas devido alguns pontos confusos nas negociações, talvez não possa jogar nem contra o Juventus, domingo à tarde, no Pacaembu. "Estou parado desde o dia 17 de novembro, quando atuei a última vez pelo Internacional-RS, na vitória por 2 a 0 contra o Paysandu, em Belém. Venho me exercitando numa academia, mas não é o mesmo tipo de treino que se dá no clube. Acredito que vou precisar de pelo menos uma semana para readquirir um mínimo de condição de jogo", avisa o penúltimo reforço do primeiro semestre - o último é o lateral-direito Reginaldo Araújo, contratado por empréstimo do Coritiba e que chega amanhã. Fabiano hoje treinou em dois períodos, com Nenê e André Luís, recuperado do problema gastrointestinal. Provavelmente para neutralizar a sugestão de sempre dos cartolas para beijar o escudo do novo clube, Fabiano fez questão de lembrar a importância do São Paulo na sua carreira. "É um clube que se preocupa em formar jogadores e homens e sou grato a ele. Agora, estou com a cabeça voltada apenas para o Santos". Posou para os fotógrafos com a camisa 10, com o nome Diego às costas, e foi inscrito para a Copa Libertadores da América com o número 23 e para o Campeonato Paulista com o 27. Se puder escolher a posição no time, prefere ser meia, com chegada forte ao ataque. "Mas, numa emergência, posso jogar como ala ou volante. Já joguei improvisado no Marília, São Paulo, Portuguesa de Desportos e Internacional-RS e sempre estou pronto para colaborar." Proposta por Diego e Robinho - Aumentam os comentários no clube que nos próximos dias chegará uma proposta oficial de US$ 35 milhões de um clube italiano por Robinho e Diego, que, inclusive, está tirando passaporte italiano. Talvez por esse motivo os dirigentes tenham se apressado em contratar meias e atacantes, como Nenê, Fabiano e Ricardo Oliveira, de qualidade, preparando-se para a eventual saída de seus dois maiores ídolos. Outro motivo de conseguir jogadores prontos para entrar no time é que Ricardo Gomes, técnico da Seleção Pré-Olímpica, já deu entrevistas afirmando que vai convocar a base do Santos, citando, nominalmente, Robinho, Diego, Alex e Paulo Almeida, em razão da falta de tempo para preparação, para tentar conseguir a vaga para os Jogos Olímpicos.