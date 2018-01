Fabiano vai substituir Elano no Santos O técnico Leão deverá escalar Fabiano na função que já exerceu na partida contra o Independiente de Medellin, quando substituiu Elano, que deixou o campo com lesão no ligamento colateral medial de seu joelho direito. Com o meia titular não vai mesmo ter condições de atuar quarta-feira na primeira partida contra o Boca Juniores, na decisão da Libertadores, Fabiano terá mais uma oportunidade de começar o jogo como titular, embora tenha se dado melhor quando entra substituindo algum companheiro, tendo papel decisivo em várias vitórias santistas nessas circunstâncias. Depois de descanso completo no final de semana, os jogadores treinam nesta segunda-feira em dois períodos. Além da postura tática dentro de campo, Leão vai passar para os atletas as dificuldades que terão para enfrentar um adversário argentino, que usa catimba e a malícia como armas para desequilibrar a partida. Essa preocupação se estende também à permanência dos jogadores em Buenos Aires, onde a pressão já costuma acontecer no hotel em que o time se hospeda. Por isso, a programação prevê que a equipe passe o menor tempo possível da capital argentina, devendo chegar terça-feira à noite. Mas jogadores experientes como Léo estão preparados para isso. "Não será a primeira, nem a última guerra que teremos pela frente e estamos conscientes de como eles jogam e do que temos de fazer para não entrar na deles", disse o lateral, lembrando que o Santos já mostrou suficiente maturidade. "Não existe partida fácil numa Libertadores e já passamos por obstáculos de todos os tipos nessa competição". Para o goleiro Fábio Costa, jogar primeiro no La Bombonera será bom, na medida em que o jogo de volta será no Brasil. Pelo desempenho de seu time, acredita que está credenciado a ser o campeão da Libertadores deste ano. "Jogamos 12 partidas e estamos invictos nessa competição, o que demonstra a técnica, a garra e a maturidade desse jovem time". As estatísticas são amplamente favoráveis para os santistas. Nas doze vezes em que o Santos enfrentou o Boca Juniors, ganhou seis, empatou quatro e perdeu dois amistosos, com 23 gols a favor e 15 contra, e manteve a invencibilidade nas partidas oficiais. O primeiro confronto entre as duas equipes, em 56, Jair da Costa Pinto estreou na equipe que venceu os argentinos por 3 a 2, que foi assim formada pelo técnico Lula: Manga; Ramiro, Hélvio, Formiga e Feijó; Zito (Urubatão) e Jair da Rosa Pinto; Tite (Alfredinho), Álvaro (Pagão), Vasconcelos e Pepe. No último jogo, um amistoso em Caracas em 71, os santistas venceram por 3 a 0. EXCURSÃO - Agências de viagem preparam pacotes para os santistas assistirem à partida em Buenos Aires, com preços do pacote aéreo variando entre R$ 780,00 e R$ 1.070. A Torcida Jovem também levará torcedores à Argentina: a passagem do ônibus custa R$ 100,00 para os sócios em dia com as mensalidades e R$ 130,00 para os demais. A viagem começa segunda-feira, saindo da Capital às 21 horas.