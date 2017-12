Fabiano: vencer o Corinthians é especial O meia Fabiano negou que tenha procurado atingir o goleiro Doni para se vingar das agressões que sofreu no 1 a 1 do primeiro turno, no Morumbi, quando saiu de campo com escoriações nas costas e foi a um distrito policial registrar queixa. O gol - o terceiro da vitória do Santos por 3 a 1 no clássico com o Corinthians, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro - e a frieza que manteve durante os 89 minutos em que esteve em campo para suportar as provocações e as encenações dos adversários foram as suas respostas. "Dou parabéns ao Paulo César de Oliveira que teve uma atuação perfeita. Não tenho problema nenhum com Doni ou com qualquer outro jogador do Corinthians", afirmou o centroavante improvisado, que justificou a forma como comemorou o seu gol. "Vencer o Corinthians e, ainda mais, de virada, tem um valor especial. É só isso." Robinho saiu de campo no final do primeiro tempo com a bola do jogo sob a camisa e depois explicou que estava homenageando um amigo. "Prometi para o meu amigo Gordão que ia marcar um gol e oferecer para ele. Está cumprido." Foi o nono gol do atacante no Campeonato Brasileiro e inicio da virada do seu time contra o Corinthians, neste domingo à tarde. "Venho treinando finalizações e por isso estou sentindo mais confiança na hora de chutar no gol. "Não é porque os gols voltaram que vou diminuir os treinos de arremates. Preciso melhorar o aproveitamento". Ao saber que Léo disse que no momento o Corinthians não tem time para derrotar o Santos, Leão procurou minimizar. "Uma vitória contra o Corinthians é sempre interessante, mas não concordo com esse tipo de análise. O Corinthians passa por um período de transformação e o que a gente sente em campo é que os resultados não virão com tanta urgência." Para o técnico santista, o seu time deixou passar uma boa oportunidade para fazer mais gols. "Marcamos três e criamos outras oportunidades, mas é preciso reconhecer que o adversário jamais desistiu do jogo. Poderíamos ter feito pelo menos dois gols na pressão dos primeiros minutos do primeiro tempo. Sofremos o 1 a 0 mas não nos estressamos." Satisfeito - Apesar da derrota, Juninho demonstrou satisfação com o comportamento do time. "Provamos outra vez que temos condições para fazer resultados melhores. E vamos treinar para atingirmos esse estágio, sem nos precipartamos e com o cuidado de não queimar peças, com muitas substituições." O técnico acredita na evolução do time ainda na reta de chegada do Campeonato Brasileiro. "Fizemos bons primeiros tempos contra o Atlético Paranaense e Santos e depois permitimos a reação dos adversários. Nosso trabalho vai visar uma produção igual nos dois tempos. De preferência, com melhora no segundo tempo. Temos que estender os bons períodos que a equipe vem tendo nos últimos jogos."