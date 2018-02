Fabinho ainda na mira do São Paulo A transação de Fabinho ao Cerezo Osaka pode ser, na verdade, uma ponte para o São Paulo. Há muito tempo o jogador interessa à diretoria do clube do Morumbi. O primeiro a pedir sua contratação foi Oswaldo de Oliveira. Depois, Rojas, Cuca e agora Leão. Há uma verdadeira fixação por Fabinho no São Paulo. Antes de viajar, o volante garantiu que gostaria de continuar no Corinthians. Mas os dirigentes não lhe deram ouvidos. Acreditaram que era blefe a proposta japonesa. "Eu avisei. Queria ficar. Foram três anos de Corinthians; me sentia bem demais no clube. Mas não houve jeito. Metade do meu passe era da Hicks Muse e outra metade do São Caetano. Todos queriam a transação. Não houve jeito. Estou saindo", disse. O lateral Zé Carlos, que também atuou pelo Corinthians, segue junto para o Cerezo.