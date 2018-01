Fabinho anuncia acerto com o Santos O volante Fabinho, ex-Corinthians, anunciou, nesta quinta-feira, o seu acerto para jogar a próxima temporada no Santos. Após um ano no Cerezo Osaka, do Japão, onde marcou nove gols em 2005, o jogador chegará ao Brasil neste domingo e deverá ser apresentado no começo da próxima semana. ?O Fabinho chegará no domingo pela manhã e irá descansar com a família no interior de São Paulo. Estamos apenas aguardando um contato da diretoria para anunciar o dia da apresentação?, disse Fabio Giannelli, assessor de imprensa do jogador. De acordo com Gianelli, Fabinho recusou uma proposta do futebol europeu para poder jogar com o treinador Vanderlei Luxemburgo, recentemente recontratado pelo Santos.