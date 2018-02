Fabinho aposta: ?Santos será campeão? "O Santos vai ser o campeão." A frase do volante Fabinho resume a confiança dos jogadores em conquistar o título do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o São Caetano e o tropeço do Atlético-PR surpreendeu a todos, principalmente por restar apenas uma rodada para o encerramento do campeonato. Apesar de todo otimismo, o volante lembra que ainda resta a última rodada e que todo cuidado é pouco para não sofrer o mesmo baque que os paranaenses sofreram na rodada passada. "Temos mais um jogo. Só mais um jogo. E não será fácil. O Vasco vai entrar em campo mais tranqüilo e isso pode ser mais perigoso ainda. Mas o Santos já enfrentou muitos jogos difíceis e esse é mais um deles", lembra. Fabinho não esconde a satisfação de o Santos ultrapassar o Atlético justamente no momento decisivo do campeonato. Enquanto a maioria já pensava que o título estava nas mãos do Atlético, o Santos pulou na frente. "O grupo do Santos nunca deixou de acreditar neste título. Eles (o Atlético Paranaense) tinham tudo na mão e não conseguiram manter a vantagem. Deram a esperança que o Santos precisava. Agora não vamos deixar escapar", disse. O jogador também reconhece que o trabalho realizado por Luxemburgo é de extrema importância para o Santos fechar o ano com chave de ouro, com o bi do Campeonato Brasileiro. "Ele tem o jeito dele e sabe falar de uma maneira que mexe com os jogadores. Ele sabe usar as palavras", conta o volante. "Mas agora ele já não tem mais muito o que falar e nós não temos o que ouvir. Ele passou a responsabilidade para nós e temos consciência de que estamos cada vez mais próximos do título." A vantagem de um ponto sobre os paranaenses, porém, não é muito comemorada. A lição passada por Luxemburgo já foi muito bem assimilada pelos jogadores. "Não podemos nem pensar em comemorar antes da hora. Só vamos fazer isso depois, com o título nas mãos."