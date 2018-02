Fabinho é suspenso por dois jogos O volante Fabinho foi suspenso por dois jogos hoje, pelo STJD, no Rio. Soa estranho, mas é uma grande notícia para o Corinthians. Ele estava incluso em dois artigos, o 251, por reclamação ao árbitro e no 254, por jogo violento ? foi expulso no jogo diante do Goiás, em Goiânia ? e corria risco de pena de até 4 jogos. Por 2 votos a 1, foi condenado a dois jogos por desacato ao árbitro. No artigo de jogo violento acabou absolvido. Como já cumpriu um, Fabinho desfalca o time diante do Juventude, domingo, mas pode atuar no clásico contra o Santos, dia 4 de julho.