Fabinho entra na seleção Sub-23 A seleção brasileira Sub-23 volta a jogar na segunda-feira pelo Torneio do Catar, enfrentando o Egito. Será a terceira partida da equipe dirigida por Ricardo Gomes na competição. O Brasil tem um empate e uma vitória e se passar pelos egípcios ficará muito perto da classificação para as semifinais. Ricardo Gomes comentou, após a partida em que o Brasil bateu a República Checa por 2 a 0, que o Egito tem características do futebol sul-americano e será um importante teste para a preparação da equipe brasileira. ?A preocupação contra o Egito será o conjunto da nossa equipe, que está se conhecendo agora e está em começo de preparação?, afirmou o treinador. O meia Kaká, autor de um dos gols na vitória sobre os checos, acha que a seleção evoluiu tecnicamente em relação à partida de estréia, quando empatou por 1 a 1 com a Noruega. E aposta na continuidade desta evolução. Ele afirmou que seu futebol está crescendo na competição, junto com a equipe. ?O time está se entrosando e com isso meu futebol está aparecendo melhor. O Brasil tem condição de ganhar o título e continuar bem seu caminho para a Olimpíada de Atenas?, disse Kaká, que é o capitão da seleção. Para o jogo contra os egípcios, Ricardo Gomes não poderá contar com o lateral-esquerdo Michel, do Atlético-MG, expulso na partida contra a República Checa. Em seu lugar entrará Fabinho, do Paraná Clube. O meia Marcinho, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians e agora vai jogar no São Caetano, deve seguir como titular no lugar de Nenê, do Palmeiras.