Fabinho fala em deixar o Corinthians Fabinho está fazendo muito bem o seu papel. Como último jogador do elenco do Corinthians que tem parte do seu passe pertencendo ao fundo de investimentos Hicks Muse, o volante sabe que tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro agora com a chegada da MSI. Seu contrato se encerra no meio do ano. Ele garante ter uma excelente proposta de uma equipe do Japão. Para continuar no Corinthians, Fabinho deseja ser comprado em definitivo pela MSI. Se não for assim, jura que assinará contrato com os japoneses e esperará apenas terminar o seu compromisso no Parque São Jorge. "Tenho de pensar no que for melhor para mim. A carreira de jogador de futebol é curta", explicou Fabinho. Em uma atitude contrária, o zagueiro Anderson jura que nem passa pela sua cabeça deixar o Parque São Jorge. Seu contrato também termina no final do primeiro semestre de 2005. "Estou mais do que feliz no Corinthians. Não quero sair daqui. Pelo contrário. Se for possível, tentarei renovar por bastante tempo com o clube", avisou o jogador.