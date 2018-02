Fabinho não joga mais no Corinthians O Corinthians não só está demorando em contratar reforços para a temporada 2005, como já começou a perder alguns de seus jogadores. O primeiro a definir sua saída do clube foi o volante Fabinho, que anunciou nesta terça-feira que deverá assinar contrato de 1 ano com o Gamba Osaka, do Japão. Fabinho tinha contrato com o Corinthians até julho de 2005 e seus direitos federativos estavam divididos entre o São Caetano, clube que o revelou, e a Hicks Muse, antiga parceira do Corinthians. Esta era, segundo Fabinho, a última oportunidade de o São Caetano e a Hicks ganharem algum dinheiro com a sua transação.