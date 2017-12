Fabinho sente dores e Vampeta deve jogar Depois de quase oito meses, o volante Vampeta deve voltar ao time titular do Corinthians. Nesta sexta-feira, o polêmico jogador substituiu Fabinho, poupado do treino com fortes dores nas costas, e foi a novidade no coletivo realizado pelo técnico Juninho Fonseca visando a partida contra o Guarani, domingo, às 18 horas, no estádio Brinco de Ouro, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro que deve ganhar vaga na equipe é o meia Renato. Com a volta de Rogério à lateral, o jogador pode ser confirmado ao lado de Vampeta.