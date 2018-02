Fabinho volta contra o The Strongest A novidade do time no jogo de terça-feira será a volta do volante Fabinho, que cumpriu suspensão no clássico deste sábado. O jogador deverá entrar na vaga de Fabrício. O atacante Lucas ainda se recupera da fratura no pé esquerdo, que sofreu há um mês. Ele deve ser liberado pelo departamento médico na próxima semana.