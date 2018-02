Fabinho volta para consertar marcação O volante Fabinho é discreto dentro de campo. Faz uma forte marcação e está sempre atento aos avanços dos laterais Paulo César e Léo, dando cobertura a esses dois jogadores, que são importantes também para o esquema ofensivo santista. Esse trabalho executado com discrição faz com que ele não apareça muito durante os jogos. Fabinho pode voltar neste domingo ao time santista. Ele foi submetido a uma cirurgia de joelho, está recuperado e trabalhou esta semana com bola, estando à disposição do técnico Oswaldo de Oliveira. "O Fabinho teve uma boa recuperação e está liberado", informou o médico Carlos Braga. Se é discreto em campo, sua ausência foi bem notada, especialmente porque expôs as deficiências do sistema defensivo, que tem ido muito mal nas últimas partidas. Sua volta, porém, não deverá gerar neste momento uma mudança muito radical, já que os dois laterais estão em tratamento médico. Segundo Carlos Braga, Paulo César poderá voltar na quarta-feira, enquanto Léo, que faz tratamento do joelho poderá ser liberado para jogo de domingo.