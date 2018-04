Fábio acredita em arrancada do Cruzeiro no Brasileirão O início ruim do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, quando estava concentrado nas finais da Libertadores, ainda atrapalha a equipe. O time iniciou uma recuperação no segundo turno, mas segue longe dos líderes, e o goleiro Fábio ainda acredita que o time pode alcançar as primeiras colocações.