Fábio aposta na recuperação do Vasco O momento do Vasco não é bom dentro de campo por causa das derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Fora dele, a situação é semelhante. O clima entre as estrelas Marcelinho e Edmundo é ruim e isto pode comprometer uma possível reação do time na competição. Porém, para o goleiro Fábio, a situação já está resolvida. ?O Marcelinho foi infeliz em declarações recentes (em que criticava Edmundo), mas conversou com o grupo. E o Edmundo também", disse o jogador. Ele acredita que a semana de treino que o Vasco teve vai contribuir para a recuperação do clube no Brasileiro. ?Tivemos todo este tempo para consertar o que estava errado. Não rendemos o bastante no primeiro turno por causa das contusões e constantes mudanças no time titular", afirmou Fábio. Nesta quinta-feira, nem Marcelinho nem Edmundo quiseram falar com a imprensa.