Fábio aprova rodízio no Cruzeiro e projeta jogo equilibrado contra o América-MG

Ídolo do Cruzeiro, o goleiro Fábio, atleta que mais vestiu a camisa cruzeirense com mais de 700 partidas pelo clube, aposta que o confronto com o América-MG, domingo, às 17 horas, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, será equilibrado. O goleiro enfrenta o adversário desde 2005 e jogará o clássico regional pela 18ª vez.

"Sempre fazemos grandes jogos contra o América, isso aí dentro da história já foi visto. Temos que aproveitar esse momento de atuar diante do torcedor para fazer uma bela partida, evoluir em todos os aspectos, e focar dentro do jogo no objetivo, que é vencer para continuar na liderança", disse.

O rodízio que o técnico Mano Menezes vem promovendo na equipe neste começo de temporada, alternando titulares e reservas, foi elogiado pelo goleiro, que acredita que, desta forma, o treinador pode conhecer bem o elenco que tem nas mãos e todas as suas possibilidades.

"Acho que é uma equipe bem equilibrada em todas as posições. Nós temos visto dentro das partidas e também dentro dos treinamentos. Uma disputa sadia pelas posições, onde o Mano está tendo a oportunidade de rever todas as possibilidades que ele tem dentro do grupo e isso aí motiva os jogadores, avaliou. "O grupo tende a ganhar em qualidade e isso daí na mão do nosso treinador, com certeza, proporcionar outras opções dentro da dificuldade que ele vai encontrar", completou.

Invicto no Campeonato Mineiro - três vitórias e um empate -, o Cruzeiro vem contando com a força da sua torcida, que tem comparecido em grande número ao Mineirão, para conseguir os bons resultados. Para Fábio, a presença em massa dos cruzeirenses no estádio, além de ajudar o Cruzeiro, engrandece o Estadual.

"Acho que engrandece o Campeonato Mineiro, mostra a todos que o nosso torcedor não tem que dar satisfação a ninguém e, sim, demonstrar cada vez mais o amor que tem pelo Cruzeiro. Isso aí é uma prova viva, desde a estreia do Campeonato Mineiro, o torcedor comparecendo ao estádio e mostrando que a torcida do Cruzeiro é grandiosa. Isso que nos alegra e nos motiva para estar dentro de campo e dar essa alegria que o torcedor tanto merece".

O Cruzeiro lidera atualmente o Campeonato Mineiro, com dez pontos, mesma pontuação justamente do América, vice-líder pelos critérios de desempate.