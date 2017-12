Fábio Aurélio marca na vitória do Valencia O Valencia bateu o Celta de Vigo por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Mestalla, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram do brasileiro Fábio Aurélio e do atacante da seleção espanhola David Villa. Com o resultado, o Valencia vai a 22 pontos e assume provisoriamente o quarto lugar. O líder do campeonato é o Barcelona, com 25. No outro jogo deste sábado, o Athletic de Bilbao venceu o Mallorca fora de casa por 1 a 0, gol de Prieto.