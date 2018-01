Fábio Aurélio rompe tendão de Aquiles e pára por 4 meses Depois de derrotar o PSV Eindhoven por 3 a 0 e ficar muito próximo da classificação às oitavas-de-final da Liga dos Campeões, o Liverpool recebeu uma péssima notícia nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo brasileiro Fábio Aurélio passou por exames médicos e será operado por causa da ruptura do tendão de Aquiles direito. Ele ficará parado por quatro meses. O ex-são-paulino se lesionou sozinho aos 15 minutos do segundo tempo na partida contra os holandeses quando dominava a bola. O jogador de 27 anos teve que ser substituído pelo atacante chileno Mark González e não poderá mais jogar nesta temporada. "Jogamos bem [na vitória sobre o PSV], foi uma exibição organizada e eficiente, mas estamos todos mais preocupados com o Fábio. Foi uma lesão horrível", disse o treinador da equipe britânica, o espanhol Rafael Benítez, logo após o confronto na Holanda, realizado na última terça. Esta não é a primeira vez que o lateral sofre uma grave contusão. Em 2003, ele teve uma contusão no joelho direito e não pode defender a seleção brasileira na Copa das Confederações de 2003, disputada na França. Ele também teve uma inflamação no pé e ficou parado cerca de oito meses. Contrato em junho de 2006 junto ao Valencia, Fábio Aurélio é o primeiro jogador brasileiro a defender o Liverpool.