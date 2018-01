Fábio Baiano agride jornalista O meia Fábio Baiano, insatisfeito com uma nota publicada pelo jornal Lance!, abandonou o treino do Flamengo nesta quinta-feira, em Resende, local da pré-temporada, para agredir o repórter Aurino Leite. O jogador deu um tapa no peito do jornalista e o empurrou. O caso foi registrado na 89ª Delegacia de Polícia, sob a acusação de tentativa de agressão. O atleta foi intimado a prestar depoimento. Na nota publicada pelo Lance!, o repórter escreveu que Fábio Baiano foi eleito pela torcida local o mais antipático do elenco do Flamengo, citando casos em que o jogador teria sido desrespeitoso com os torcedores. O atleta, por exemplo, teria se irritado com um torcedor que confundiu seu nome com o do zagueiro Júnior Baiano e também demonstrado má vontade ao tirar fotos com uma torcedora. O técnico Evaristo de Macedo lamentou o episódio, mas não quis adiantar se Fábio Baiano será punido. "A decisão compete à diretoria do Flamengo. Mas a atitude dele contra o repórter não se justifica", disse o treinador.