Fábio Baiano chega amanhã ao São Caetano Contratado durante o carnaval, o meia Fábio Baiano irá se apresentar na tarde desta quinta-feira ao São Caetano. Segundo o diretor de futebol do clube, Genivaldo Leal, o novo reforço pediu mais tempo para começar os treinos. "O Fábio ficou no Rio de Janeiro resolvendo problemas pessoais", informou o dirigente. O novo reforço assinará contrato até dezembro, recebendo salários de R$ 30 mil mensais. Ele havia rescindido contrato com o Flamengo na semana passada, já que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Abel Braga. Enquanto o reforço não chega, o técnico Muricy Ramalho continua treinando seus jogadores para a partida contra Ituano, que foi antecipada para sábado à tarde, em Itu. Para o jogo, ele não poderá contar com o lateral-direito Anderson Lima, suspenso pelo terceiro amarelo, e o zagueiro Gustavo, que foi expulso contra o Palmeiras. Para não prejudicar o gramado do estádio Anacleto Campanella, os treinos desta quarta-feira foram realizados no Clube Fundação, em São Caetano do Sul, devido às fortes chuvas na cidade.