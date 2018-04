Fábio Baiano é dúvida no Corinthians Herói da vitória sobre o Goiás, no domingo, o meia Fábio Baiano ainda é dúvida no time do Corinthians que volta a campo nesta quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. Como sofreu contusão no joelho esquerdo, ele está em tratamento, mas viaja com o grupo para o Rio na tarde de hoje. Apesar de depender da liberação dos médicos, Fábio Baiano deve jogar. Mas o volante Wendell está fora, pois foi expulso no jogo contra o Goiás. Em seu lugar, o técnico Tite já decidiu improvisar o zagueiro Felipe Alvim. Em compensação, Fabinho cumpriu suspensão e está de volta ao time titular. Assim, Rosinei deve perder sua vaga.