Fábio Baiano é só alegria. E é dúvida Aos 25 minutos do segundo tempo Fábio Baiano dividiu a bola no meio de campo. O seu tornozelo do pé direito bateu com violência no joelho esquerdo. Tite chegou a perguntar se ele queria sair do partida. O meia disse que não. Mas bastou ver Filipe Alvim entrar no lugar de Rosinei para as dores ficarem insuportáveis. O Corinthians tinha um jogador a menos e não poderia fazer mais substituições. Passou a mancar com a perna esquerda, se arrastar. Teve de ficar em campo. Tite o fez trocar de posição com Gil. Fábio Baiano deveria ficar parado na frente. Os zagueiros goianos nem o levavam a sério. Só que aos 43 minutos, a bola sobrou para o jogador na entrada da área. Ele acertou um chute incrível. A bola bateu no travessão e entrou. Gol histórico no Pacaembu. Fábio Baiano acabou encoberto por todo o time que foi abraçá-lo. "Foi a vitória com a cara do Corinthians, neste clube tudo é sofrido, doído. Eu me esqueci da dor na perna esquerda e chutei com toda a força que pude com a direita. A bola saiu como eu queria. Percebi que os zagueiros do Goiás não acreditaram quando viram. A vida, o destino tem essas coisas. Foi coisa do homem de lá de cima, de Deus mesmo. Nunca vou me esquecer desse gol", prometia o meia. "Quando eu vi que ele estava mal não dava mais para tirá-lo do jogo. Falei para o Fábio ir para a frente para prender a bola. Passar para o Gil, para quem viesse de trás. Não pensei que ele tivesse condições de chutar a bola. Mas foi coisa dele. Teve o faro, sentiu o cheiro do gol. E isso não se ensina a nenhum jogador", elogiava Tite. Foi o segundo gol de Fábio Baiano desde que chegou ao Corinthians no início do Brasileiro. O primeiro havia sido na derrota para o Paysandu por 2 a 1 em Belém. Aos 29 anos, a carreira do jogador estava descendente. Seu contrato foi rescindido com o São Caetano porque ele não se entrosou com o grupo. Estava na reserva, com a fama de individualista, ´mascarado´. Começou no Corinthians dando uma declaração infeliz. Como o clube estava ameaçado de rebaixamento e o time do ABC ocupava as primeiras colocações, Fábio não teve dúvidas. "Ao aceitar vir para o Corinthians estou dando um passo atrás na minha carreira", disse Fábio, sem pensar. Nos vestiários do Pacaembu ele mais uma vez mostrava o seu arrependimento. "Fiz muito bem ao vir para o Corinthians. Sou tratado com o máximo de respeito e os meus companheiros me receberam com toda a amizade. Já entendi o espírito corintiano. De lutar sempre, não ter medo das dificuldades. Nosso Brasileiro está sendo assim. Acabamos dentro do campo com o falatório do rebaixamento. E lutamos com tudo pela Libertadores." Fábio não conseguia sequer dobrar a perna esquerda nos vestiários. Já é séria dúvida para a partida contra o Flamengo, quarta-feira, no Rio de Janeiro. "Há um edema muito forte. Ele irá fazer tratamento intensivo. Não sei se terá tempo para se recuperar a tempo. Sinceramente, a chance de jogar é muito pouca", dizia o médico Fabio Novi. Mas do outro lado dos vestiários, havia fila de repórteres para falar com Fábio Baiano. Apesar das dores, ele sorria. Sabia o quanto havia sido decisivo. Seu gol será difícil de esquecer. Não só por ele. Mas por todo corintiano.