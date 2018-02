Fábio Baiano está fora do Atlético-MG O meia Fábio Baiano, 30 anos, foi dispensado pelo Atlético Mineiro nesta quinta-feira. Ele foi comunicado de que não fazia mais parte dos planos do técnico Marco Aurélio logo após o treino da manhã e já decidiu que vai rescindir seu contrato, que terminaria em 31 de dezembro deste ano. Em 21 partidas pelo time mineiro, Fábio Baiano marcou apenas um gol - no empate por 2 a 2 contra o Paysandu, no Mineirão, no dia 3 de agosto. Seu destino para o restante do ano é incerto e em sua carreira já defendeu times como Flamengo e Corinthians. O Atlético-MG é 19.º colocado no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos.