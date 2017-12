Fábio Baiano já treina no São Caetano O meia Fábio Baiano, o mais novo reforço do São Caetano, se apresentou na tarde desta quinta-feira no clube e já iniciou os treinamentos com o restante do elenco. Ele assinou contrato até o final de dezembro e receberá R$ 30 mil mensais durante o período. O jogador deveria se apresentar na quarta-feira, mas segundo o diretor de futebol do time, Genivaldo Leal, ele precisou resolver problemas particulares no Rio de Janeiro. Fábio Baiano, 28 anos, havia rescindido o contrato com o Flamengo na semana passada, já que não vinha sendo aproveitado pelo técnico Abel Braga. Para o jogo contra o Ituano, sábado à tarde em Itu, pelo Campeonato Paulista, o ex-flamenguista ainda não ficará à disposição. No entanto, após esse jogo, ele deve enfrentar uma verdadeira maratona com seus novos companheiros. É que o time do ABC entrará em campo por seis vezes nos próximos 20 dias. Será quase um jogo a cada três dias. Além da partida contra o Ituano, o clube enfrentará Paulista e União São João pelo Paulistão. Pela Libertadores, os jogos serão contra Peñarol e América-MEX (duas vezes).