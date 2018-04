Fábio Baiano: o ídolo que faltava? Estava faltando um ídolo ao Corinthians de Tite. Estava faltando um clube que aceitasse Fábio Baiano. Depois do drama vivido contra o Goiás, o meia de 29 anos ganhou a admiração que buscava desde que foi enxotado pela torcida do Flamengo, pela diretoria do Grêmio e pelo técnico Muricy Ramalho no São Caetano. O meia que mancou por 25 minutos antes de marcar o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo com o joelho esquerdo inchado, redescobriu a alegria na carreira. "Esse é guerreiro. Craque no Timão não é só requinte, não. A gente quer é sacrifício, espírito, vontade. O Fábio Baiano está virando o ídolo que estávamos precisando", aposta o ex-presidente da Gaviões da Fiel, Douglas Deungaro, o Metaleiro. "Esse gol foi a aliança de Deus e o Demônio. O Fábio Baiano estava arrebentado. Tanto que está fazendo tratamento até agora. O gol quase nos matou do coração", comemora, feliz, o vice-presidente Roque Citadini, o nascimento do novo ídolo. "Acho que a torcida do Corinthians entendeu que o meu sacrifício de jogar sentindo fortes dores e a vontade de ganhar na hora do chute do gol. Estou percebendo a admiração de todos com o que eu fiz. É assim que me comporto. Se tem a ver com o que o corintiano espera do jogador do seu time, maravilha. Mas para mim, não fiz nada de mais", avalia Fábio. "Eu quero saber de me tratar e jogar contra o Flamengo." O joelho esquerdo ainda está inchado, mas ele viajará de qualquer maneira ao Rio. Fábio Baiano tem contas a acertar na Gávea. Ele teve três passagens pelo clube do seu coração. Saiu por causa de problemas com a torcida. Não tinha refinamento para seguir a linhagem de Zico no meio de campo. No Grêmio, brigou com a diretoria por não aceitar ter seus salários reduzidos. No São Caetano, não aceitou a reserva. De acordo com Muricy Ramalho, raivoso, o jogador passou a não treinar com empenho. "Finalmente acho que estou no clube certo", diz o meia. Fábio Baiano entra na galeria de corintianos como Biro-Biro, Wilson Mano, Viola... Ídolos com muito mais coração do que técnica. Com a alma corintiana.