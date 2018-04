Fábio Baiano ouve só os aplausos Ao sair no intervalo no jogo contra o Goiás, Fábio Baiano disse não ter ouvido vaia da torcida do Corinthians (e ela tinha acontecido). Ao final, ele não pôde deixar de ouvir os aplausos. Tinha sido o herói do time (fez o gol da vitória por 1 a 0) e dividia a vitória com os companheiros: "É por isso que estamos crescendo na competição. Lutamos com muita dedicação, jogando com praticamente dois a menos no final, tivemos determinação e espírito de luta para vencer". Outro que estava muito feliz era o zagueiro Valdson, que desta vez não falhou e ainda iniciou a jogada do gol: "A gente só pode dar a volta por cima trabalhando. No lance do gol, vi a chance e o Jô foi muito inteligente, saindo da bola". E o goleiro Fábio Costa falava da força do time, que não desiste nunca, mas reconhecia: "Não jogamos bem".