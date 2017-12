Fábio Bala desfalca Flu por 8 meses O atacante Fábio Bala, artilheiro do Fluminense no Campeonato Carioca, sofreu grave entorse no joelho esquerdo e deve ficar fora de atividade por até oito meses. Ele se contundiu num lance casual no jogo com o Corinthians, quarta-feira, no Maracanã. Depois de um exame de ressonância magnética, constatou-se a lesão. O atacante havia ficado três meses sem jogar este ano, por causa de uma cirurgia de menisco. Recuperou-se e atuou três vezes, a última contra o Corinthians. "Infelizmente, o Fábio sofreu uma grave contusão, mas não há nenhuma relação do problema com a cirurgia a que foi submetido meses atrás", afirmou o médico do Fluminense, Victor Favila. O técnico Joel Santana tem pelo menos quatro desfalques para o clássico de domingo, com o Flamengo. Além de Fábio Bala, não poderá contar com Cesar, Marcão e Jadílson, que cumprem suspensão por terem recebido três cartões amarelos. Quanto a Romário, que não foi nesta sexta-feiar às Laranjeiras, ninguém se manifestou oficialmente se o atleta vai ou não ter condições de jogo. O mais provável é que fique fora.