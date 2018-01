Fábio Bala é dúvida para o clássico O atacante Fábio Bala, do Fluminense, foi poupado do treino desta quinta-feira. Ele sofreu uma tendinite no joelho direito e passou a ser dúvida para o clássico contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que renovou contrato com o clube no início desta semana, acredita que não terá problemas para entrar em campo. Caso não possa contar com Fábio Bala, o técnico Renato Gaúcho deve manter a dupla de ataque formada por Ademílson e Marcelo. No meio-de-campo, Marciel retorna ao time titular no lugar de Djair. Com esta modificação, o treinador pretende escalar o jogador para marcar o meia Felipe, do Flamengo. Com relação à contratação do atacante Fred, do América-MG, a diretoria do Fluminense informou que já acertou os salários com o atleta. Agora, só falta os dirigentes tricolores conseguirem a liberação de Fred junto ao time mineiro.