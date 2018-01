Fábio Bala pede desculpas à torcida O atacante Fábio Bala pediu desculpas nesta sexta-feira aos torcedores do Fluminense, por causa de suas declarações após a derrota para o Sport, na quinta-feira, à noite. Na ocasião, o jogador, enfurecido pelas vaias, disse que ?a torcida era o que precisava mudar no clube". ?Peço desculpas porque dei uma declaração que não devia. Assumo meu erro como ser humano", disse Fábio Bala. ?Não esperava por esta cobrança e só posso prometer mais empenho para melhorar.? De acordo com Fábio Bala, as vaias recebidas foram excessivas, principalmente, por causa do fato de ter sido artilheiro do Campeonato Estadual este ano. O jogador ainda lamentou as suas últimas atuações. O presidente do Fluminense, David Fischel, absolveu o jogador, lembrando que como a torcida, o atleta também estava de ?cabeça quente".