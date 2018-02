Fábio Bala preocupa Renato Gaúcho O atacante Fábio Bala pode desfalcar o time do Fluminense nos próximos jogos. O artilheiro isolado do Campeonato Carioca, com nove gols, sente dores musculares. O técnico Renato Gaúcho já não conta com o meia Carlos Alberto e o lateral-direito Jancarlos, ambos convocados para a seleção brasileira Sub-20.