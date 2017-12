Fábio Bilica briga e deixa o Grêmio Além do quase inevitável rebaixamento à Série B, uma discussão com o técnico Cláudio Duarte no treino de quinta-feira, causou a dispensa do zagueiro Fábio Bilica do Grêmio. Os dois se desentenderam e discutiram asperamente, depois que uma bola caiu fora do estádio e o jogador foi vaiado por um grupo de torcedores durante a atividade. O zagueiro se irritou, discutiu com eles e, por ordem do técnico, foi expulso do treino. Bilica não aceitou e disse, após sair do gramado, que exigia respeito: "Fui desrespeitado por ele (Duarte) e não admito". Cláudio Duarte não quis falar sobre o assunto, alegando ter repassado o caso à direção, que, nesta sexta-feira à tarde vai confirmar a dispensa do atleta.