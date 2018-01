Fábio Braz desfalca o Vasco O Vasco terá o desfalque do zagueiro Fábio Braz no jogo contra o São Paulo, no domingo, no Morumbi. Ele foi punido com o terceiro cartão amarelo na goleada sobre o Juventude, por 5 a 2, na última rodada, e cumprirá suspensão automática. Com isso, a zaga será formada por Alemão e Vergara, a 17.ª formação diferente somente neste Campeonato Brasileiro. O constante troca-troca no setor não agrada ao técnico Renato Gaúcho, novo ídolo da torcida vascaína. ?Isso prejudica o entrosamento?, afirmou o treinador, feliz com o clima de tranqüilidade em São Januário. ?Os jogadores entenderam o recado e as coisas estão dando certo. Tomara que continue assim?, disse Renato Gaúcho.