Fabio Cannavaro comemora título e troco nos alemães O capitão da Itália, Fabio Cannavaro, não escondia a emoção após a vitória sobre a França, neste domingo, em Berlim, por 5 a 3 nos pênaltis, após empate de 1 a 1 no tempo normal. O resultado garantiu o tetracampeonato mundial para a Azzurra. "É uma emoção fantástica, ainda mais vencendo na disputa de pênaltis! Estou muito feliz por tudo o que fizemos nesta Copa do Mundo", comemorou o zagueiro da Juventus, que fez sua centésima partida pela seleção italiana. "A Alemanha ganhou a Copa do Mundo na Itália (em 1990) e agora nós vencemos aqui. Nem nós acreditávamos chegar tão longe, mas merecemos o título", concluiu o jogador de 32 anos.