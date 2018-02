Fabio Capello chega à Inglaterra para negociar com federação

O técnico italiano Fabio Capello chegou nesta quarta-feira à Inglaterra para discutir com a Federação Inglesa de futebol (FA) a possibilidade de se tornar o novo comandante da seleção do país, informa a rede de notícias BBC. A expectativa agora é que o ex-técnico do Real Madrid se reúna com o diretor-executivo da FA, Brian Barwick, que dirige o processo de seleção do novo treinador da equipe. Capello, de 61 anos, já recebeu a aprovação de grandes nomes do futebol inglês, como o escocês Alex Ferguson, treinador do Manchester United, e o francês Arsene Wenger, técnico do Arsenal. Quem também defendeu a chegada de Capello foi o meia Frank Lampard, do Chelsea, que afirmou: "Demonstrou que é um vencedor, com conquistas onde esteve. Sinceramente, não sei quem será o próximo técnico da Inglaterra, mas Capello é com certeza o tipo de pessoa que seria bom para a equipe", declarou.