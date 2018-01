Fábio Carille afirma já ter indicado opções de substitutos para Jô

O técnico do Corinthians, Fábio Carille, afirmou neste sábado já ter contribuído para o clube encontrar substituto para o atacante Jô, negociado com futebol japonês. O treinador contou em entrevista coletiva ter passado para a diretoria uma relação de nomes para poder solucionar o problema no setor ofensivo, desfalcado pela perda do artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado.

"Eu passei vários nomes. Todos dentro de uma situação. Jogadores que não têm vínculo com clube, jogadores de investimento alto, investimento baixo. Estamos esperando para ver onde vamos atirar", afirmou o treinador. Para o ataque, a diretoria trouxe como reforço Júnior Dutra, ex-Avaí, apresentado nesta semana. O novo contratado afirmou ter como preferência atuar não centralizado, como Jô, mas sim pelas laterais.

Ciente disse, Carille disse não estar preocupado com a falta de substituto e garante ter identificado no mercado jogadores com potencial para exercer a função de Jô. "Tem jogadores para fazer isso, sim. Se vai dar a mesma resposta, não sabemos. Mas existe. Eu e o centro de inteligência aqui trabalhamos com nomes. Buscamos um cara que brigue pela primeira bola. A diretoria está trabalhando para isso", explicou.

O Corinthians embarca neste domingo para os Estados Unidos, onde disputa a Florida Cup. A estreia da equipe é na quarta-feira, em Orlando, contra o PSV Eindhoven, da Holanda.