Fábio Carille critica arbitragem após derrota do Corinthians: 'Ele se atrapalhou'

O técnico Fábio Carille criticou a atuação do árbitro paraense Dewson Fernando Freitas da Silva na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Atlético Mineiro, neste domingo, em Belo Horizonte, mas reconheceu que o adversário foi melhor e mereceu o resultado. Os corintianos reclamaram principalmente de dois lances. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Maycon foi puxado dentro da área por Patric, mas o juiz não marcou pênalti. Na etapa final, aos 41, Róger Guedes fez falta em Mantuan no lance do gol.

+ Corinthians joga mal e perde para o Atlético-MG com nova polêmica da arbitragem

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Mais notícias do Campeonato Brasileiro

"Ele se atrapalhou. Não gostei da arbitragem. Sou sincero no que eu falo. Não teve critério para os dois lados. Não gostei da arbitragem desde o início. Mas isso não quer dizer que foi determinante pelo resultado, não tira o brilho da vitória do Atlético-MG", disse Fábio Carille.

O lance mais polêmico do jogo aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo. A bola bateu na mão esquerda de Ricardo Oliveira antes de Róger Guedes fazer o gol. O árbitro validou o lance, mas voltou atrás depois de consultar o auxiliar que fica atrás do gol.

Após um primeiro tempo muito ruim, o Corinthians subiu de produção na etapa final, mas não o suficiente para jogar melhor do que o Atlético-MG. O próprio Fábio Carille admitiu que a sua equipe jogou abaixo do esperado. "Melhoramos, chutamos a gol e chegamos mais na área. Não foi o ideal, mas a ideia era essa. Não estávamos agredindo e o Emerson faz isso. Melhoramos, mas tinha que ter sido muito mais", afirmou.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta o Independiente, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela Copa Libertadores. Uma vitória deixa a equipe com a classificação para a próxima fase bem encaminhada.