Fábio Carille é o novo treinador do Corinthians

Após uma semana de negociações e tentativas frustradas de contratar um novo técnico, o Corinthians definiu que Fábio Carille será o comandante da equipe na próxima temporada. O anúncio da decisão vai ocorrer na tarde desta quinta-feira, em entrevista que será concedida pelo diretor de futebol, Flávio Adauto, e pelo gerente de futebol, Alessandro Nunes.

A decisão de efetivar o auxiliar técnico se dá após o clube não conseguir levar adiante diversas tratativas por um novo treinador. Guto Ferreira, Jair Ventura, Dorival Júnior, Reinaldo Rueda e Paulo Autuori foram alguns dos nomes sondados ou procurados pela diretoria.

Na coletiva em que o clube anunciou a demissão de Oswaldo de Oliveira, o presidente do clube, Roberto de Andrade, havia descartado a possibilidade de efetivar Carille. O novo técnico está no clube desde 2009 e com frequência assume internamente o cargo quando um treinador deixa o Corinthians. Isso aconteceu nesta temporada nas saídas de Tite e de Cristóvão Borges. Carille chegou a ser efetivado no cargo após a demissão de Cristóvão, mas, cinco jogos depois, voltou a ser auxiliar para a chegada de Oswaldo.

Com a definição do novo treinador, o Corinthians corre para reforçar o elenco visando a próxima temporada. Até o momento, foram contratados apenas os atacantes Jô e Luidy.