Fábio Costa ameaça sair se não jogar Sempre sincero e, muitas vezes polêmico em suas declarações, o goleiro Fábio Costa já conta os dias para retornar ao gol do Corinthians. Pelo menos, faz pressão para isso. Após quase um mês recuperando-se de contusão no púbis, ele revelou que aceita a reserva de Marcelo apenas enquanto não estiver em plenas condições físicas. ?Quando estiver 100%, volto. Senão, busco outro time?, disse Fábio Costa, em tom ameaçador. Mas ele fez uma ressalva. De que cumprirá o contrato até dezembro de 2005. Depois disso, se não for titular, deixa o Corinthians. ?Sou bom profissional e tenho mercado?, garantiu Fábio Costa, não temendo sofrer represálias. ?Não tenho a mínima preocupação. Atingi um estado na carreira no qual não preciso provar mais nada para ninguém. Todos sabem o meu valor e, se não for para ficar aqui, procuro outro lugar para trabalhar?, afirmou o goleiro. Em certos momentos da entrevista desta terça-feira, Fábio Costa chegou a falar em briga saudável pela posição com o amigo Marcelo, a quem pregou respeito. ?A vaidade pessoal conta pouco no futebol. Estou aqui para ajudar o Corinthians?, explicou. Mas, em outros momentos, ele mudava o tom da conversa e parecia mandar recados ao técnico Márcio Bittencourt. ?A condição de reserva é momentânea, pois sei que tenho potencial para ser o titular?, avisou o goleiro, que deu a entender até que poderia enfrentar o Atlético-MG, na quinta-feira. Afinal, garantiu estar no peso ideal e, com 2 ou 3 treinos fortes, recupera seu melhor condicionamento. ?Hoje é prematuro dizer que jogo. Vamos ver o progresso na semana.?