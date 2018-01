Fábio Costa: aprendi muito com Dida O Santos tem uma das melhores defesas do Brasileiro, garantida sempre por Fábio Costa, goleiro que atravessa uma de suas melhores fases. Qual o segredo? Para ele, é simples: "a qualidade dos jogadores do Santos é muito grande e o time tem a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro (Alex e André Luís)". Admite que às vezes há falhas no setor, mas entende como normais e próprias dos seres humanos. "Eles dão muita segurança e tranqüilidade para toda a equipe". Fábio Costa diz que não sabe se é um grande goleiro. "Não basta ser um grande goleiro, pois manter a regularidade e corresponder na hora que o time precisa acaba sendo mais importante. E venho mantendo essa regularidade". Essa, em sua opinião, deve ser a principal característica de um goleiro. "Não adianta fechar o gol numa partida e falhar na hora que a equipe está precisando", completou. Mas ele está satisfeito com seu desempenho e divide os méritos com o grupo de jogadores. "Esse grupo tem muita qualidade, como outros que já passaram pela Vila Belmiro, mas este é mais unido, todos se dão muito bem". Além do clima sempre descontraído dos treinos, ele aponta o pós-derrota como o momento em que se verifica realmente como os atletas são unidos. "É evidente que sofremos quando o time perde, mas um jogador não fica jogando a culpa em outro". Safra - Fábio Costa faz parte do que ele considera a melhor safra de goleiros que o futebol brasileiro já teve. "O Brasil tem seis ou sete goleiros que podem ser tranqüilamente titulares da seleção", comentou, destacando que há uma nova geração pronta. "À cada safra sentimos que os jogadores da profissão estão se aprimorando e o Dida tem um papel muito importante nesse processo, pois está provando ao mundo que o goleiro brasileiro é de confiança e isso dá tranqüilidade para nós; está provando que o goleiro brasileiro é melhor que o argentino". O goleiro santista fala sempre com muito respeito sobre Dida, que coloca, ao lado de Tafarel, como jogadores que influenciaram sua carreira. "O Dida é muito bom e aprendi bastante com ele", comentou Fábio Costa. Com tantos jogadores em condição de chegar à seleção, ele vem diminuindo a expectativa de ser chamado, até mesmo porque considera a escolha uma prerrogativa do técnico. "Temos que entender e respeitar isso, pois cada técnico tem na cabeça o goleiro com que gosta de trabalhar". Cita Felipão, que preferia Marcos e Parreira, que gosta muito de Dida. Por conta disso, sua única preocupação no momento é com a disputa do Brasileiro e a da Copa Sul-Americana. "Jogar na seleção é meta de todo jogador, mas muitos conseguiram o sucesso internacional sem passar por essa vitrine". Revela que está muito bem no Santos e que, se puder escolher, prefere continuar quando seu contrato acabar, em 31 de dezembro. "Temos ainda quase três meses de muita disputa e, quando chegar a hora, vamos analisar, ver o que é melhor".